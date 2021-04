Gli ultimi giorni del principe Filippo: sempre accanto alla sua Lilibet (Di sabato 10 aprile 2021) Era Lilibet il “nome affettuoso” che Filippo aveva scelto per la sua regina. Per tutto il resto del mondo era sua maestà, la regina Elisabetta, per i suoi figli era l’adorata mamma. Ma per Filippo era Lilibet. L’ha sempre chiamata così e ha continuato a farlo anche nelle ultime ore della sua vita. Come raccontano i media inglesi oggi, all’indomani dalla morte del principe Filippo, il marito della regina Elisabetta ha voluto averla al suo fianco in queste ultime settimane così difficili. Le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi mesi ma nonostante l’isolamento forzato, causato dal covid, la regina c’è sempre stata per l’uomo con il quale ha passato oltre 70 anni della sua vita. Due stanze confinanti e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 aprile 2021) Erail “nome affettuoso” cheaveva scelto per la sua regina. Per tutto il resto del mondo era sua maestà, la regina Elisabetta, per i suoi figli era l’adorata mamma. Ma perera. L’hachiamata così e ha continuato a farlo anche nelle ultime ore della sua vita. Come raccontano i media inglesi oggi, all’indomani dmorte del, il marito della regina Elisabetta ha voluto averla al suo fianco in queste ultime settimane così difficili. Le sue condizioni di salute sono peggiorate neglimesi ma nonostante l’isolamento forzato, causato dal covid, la regina c’èstata per l’uomo con il quale ha passato oltre 70 anni della sua vita. Due stanze confinanti e ...

Advertising

CarloCalenda : Stamane @repubblica spiega meglio di me perché le primarie sono una trappola. Testuale: “se scendesse in campo Zing… - teaaawww : oggi finisco gli ultimi due episodi anche se è uscito Pintus e questo mi rende molto triste - undefedeted : T, G e i rispettivi fandom hanno portato avanti il gf gli ultimi due mesi. Senza di loro in puntata avrebbero parla… - noemifelone : RT @pazzaXamici20: raghi sono davvero triste, in questi ultimi daytime ho visto martina proprio spaesata, l’unica cosa che gli restava era… - 4nnasss : negli ultimi giorni gli è stato detto che è misogino, che tratta le donne come oggetti e che ha una scrittura banal… -