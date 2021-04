Gli illusi del tramonto del populismo in Europa farebbero bene a ripensarci

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 aprile 2021) Se qualcuno s’è illuso deldele del nazionalismo in, spero siano pochi, farebbe. Gli ultimi sondaggi attribuiscono a Lega (23 per cento), F.lli d’Italia (17) e Cinque stelle (17) il favore di una larga maggioranza degli italiani, per cui il ritrovato europeismo, di stampo acrobatico con il Conte bis e di stato di necessità col governo Draghi, continua a essere di minoranza e possibile soltanto grazie al meccanismo della democrazia parlamentare, cioè delle leggi della rappresentanza. L’eventuale obiezione dei grillini cresciuti e traslocati da un giorno con l’altro dai gilet gialli alla Bce è accolta ma non convincente. A me pare più una mutazione a seconda di dove soffia il vento, e non mi stupirei se alla prossima campagna elettorale il vento riprendesse a ...