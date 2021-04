glAmour | la nuova linea Prénatal primavera – estate 2021

Leggi su lopinionista

(Di sabato 10 aprile 2021) Dall’incontro tra il know how decennale die la passione artigianale della stilista Cristina Tajariol, nasce, una collezione 100% made in Italy pensata per tutte le mamme che vogliono abbracciare i propri bambini anche con lo stile e per tutte le donne che amano un look fresco e originale.racchiude nel nome la sua essenza, una collezione creata con l’amore e la passione del tailor made italiano, arricchita da un tocco glam per conquistare il suo pubblico. Grintose e accattivanti le proposte per la PE 21. Due le anime della collezione, “Black and White”, in un gioco continuo tra i due colori non colori, inframmezzati da accenni di rosso carminio, e “Liberty”, con la sua esplosione multicolor. Nella prima spiccano le intramontabili stripe e un tocco street contemporaneo dato dalle grafiche di Judi Abbot, nota ...