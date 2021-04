'Giusto ascoltare le ragioni degli ambulanti, siamo qui per farlo' (Di sabato 10 aprile 2021) Una nutrita delegazione della Lega lecchese - composta anche da tre parlamentari - ha raggiunto il mercato di Lecco per portare solidarietà agli ambulanti. Questa mattina, sabato 10 aprile, Fiva ... Leggi su leccotoday (Di sabato 10 aprile 2021) Una nutrita delegazione della Lega lecchese - composta anche da tre parlamentari - ha raggiunto il mercato di Lecco per portare solidarietà agli. Questa mattina, sabato 10 aprile, Fiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Giusto ascoltare 'Giusto ascoltare le ragioni degli ambulanti, siamo qui per farlo' 'Siamo qui principalmente per ascoltare, perchè riteniamo giusto farlo - ha dichiarato Daniele Butti - La Lega è infatti da sempre un partito legato al territorio e attento ai bisogni espressi dai ...

Rete Recovery Sud: stanziamenti economici per il Meridione, ma attenzione alle mafie Difatti, noi sottolineiamo, con vigore, che è doveroso ascoltare i sindaci del Sud, ma che occorra ... Nella sostanza sarebbe giusto, ma occorre essere consapevoli che, da parte di alcuni organismi ...

«Giusto ascoltare le ragioni degli ambulanti, siamo qui per farlo»

Fornaro: "su chiusure e aperture la scienza deve essere ascoltata sempre"

Il Capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, è intervento in merito ai termini delle scelte del Governo sulle aperture e chiusure legate all'emergenza coronavirus ...

