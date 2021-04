Giulio e Lucia Pirolo | padre e figlia medici | la campagna vaccini Covid

Leggi su ck12

(Di sabato 10 aprile 2021) Portare il vaccino a domicilio e salvare vite umane con tutti i mezzi possibili. Questo è l’impegno dicon la sua Autobianchi 500 Giardiniera del 1972 allestita con la livrea da automedica per portare il vaccino a casa direttamente ai propri pazienti., papà edi famiglia, ogni giorno con questo storico mezzo stanno andando di casa in casa per vaccinare soprattutto quei pazienti che si trovano purtroppo a letto e particolarmente fragili e non possono quindi spostarsi nei centri vaccinali per effettuare la vaccinazione. La storia è stata riportata sui social dal presidente del Veneto, Luca Zaia. “Domenica, per esempio – spiega Luca Zaia su Facebook – hanno portato il vaccino a bordo di una Autobianchi ...