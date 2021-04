Giornata nazionale per la donazione degli organi. Segnana: 'Il Trentino promuove i trapianti, nonostante il Covid' (Di sabato 10 aprile 2021) Domenica 11 aprile ricorre la 24° Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, evento promosso dal ministero della Salute sull'intero territorio nazionale. 'Il Trentino' sottolinea l'... Leggi su trentotoday (Di sabato 10 aprile 2021) Domenica 11 aprile ricorre la 24°delladie tessuti, evento promosso dal ministero della Salute sull'intero territorio. 'Il' sottolinea l'...

Advertising

sbonaccini : Domenica 11 aprile, Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti: nel 2020 in regione 389… - fckngquarantine : RT @tomIinsonheart: noi louies con questa foto di louis che fuma mentre suona la chitarra abbiamo proprio vinto giornata nazionale per noi - irpiniatimes1 : “23^ Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto degli Organi”, Palazzo Caracciolo si illumina con il Tricol… - RaiperilSociale : Campagna di Sensibilizzazione promossa dal @MinisteroSalute in collaborazione con il @CNTrapianti e le associazioni… - domaninonloso : RT @tomIinsonheart: noi louies con questa foto di louis che fuma mentre suona la chitarra abbiamo proprio vinto giornata nazionale per noi -