Ginnastica artistica oggi, Serie A Napoli: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 10 aprile 2021) oggi sabato 10 aprile (ore 14.30) si disputa la terza tappa della Serie A 2021 di Ginnastica artistica. Il PalaVesuvio di Napoli farà da cornice all’appuntamento conclusivo della regular season del massimo campionato italiano a squadre. A due settimane di distanza dalla prova di Siena è arrivato il momento di tornare in pedana e di proseguire in questa intensa stagione: mancano appena dieci giorni agli Europei, si intensifica la marcia verso le Olimpiadi di Tokyo. Si preannuncia grande spettacolo e cresce l’attesa per il ritorno in gara della favoritissima Brixia Brescia, assente in terra toscana a causa di alcune positività al Covid-19. Vanessa Ferrari è annunciato nel concorso generale insieme a Martina Maggio, da non perdere lo show di Giorgia Villa e Alice D’Amato. Sarà una sorta di prova generale ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)sabato 10 aprile (ore 14.30) si disputa la terza tappa dellaA 2021 di. Il PalaVesuvio difarà da cornice all’appuntamento conclusivo della regular season del massimo campionato italiano a squadre. A due settimane di distanza dalla prova di Siena è arrivato il momento di tornare in pedana e di proseguire in questa intensa stagione: mancano appena dieci giorni agli Europei, si intensifica la marcia verso le Olimpiadi di Tokyo. Si preannuncia grande spettacolo e cresce l’attesa per il ritorno in gara della favoritissima Brixia Brescia, assente in terra toscana a causa di alcune positività al Covid-19. Vanessa Ferrari è annunciato nel concorso generale insieme a Martina Maggio, da non perdere lo show di Giorgia Villa e Alice D’Amato. Sarà una sorta di prova generale ...

Advertising

CorriereRomagna : Ginnastica artistica B, Renato Serra Cesena trionfa anche a Napoli - - dreamombra : Chissà se riuscirò più ad entrare in un palazzetto a vedere una gara ginnastica artistica. Mi manca. - corpsevhusband : domani potrei andare dai miei e prendere il nastro di quando facevo ginnastica artistica solo per provare il filtro… - renattatataa : @tooclosetostxrs Bea... Tranne per la ruota (che ho fatto 7 anni di ginnastica artistica) ma siamo la stessa person… - lhemmonades : Io non lo volevo guardare l'anime sulla ginnastica artistica ma perché mi dovete trascinare in queste pazzieeeee -