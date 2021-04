Gianni Morandi: “Mano destra gravemente danneggiata, ora sarà una battaglia” (Di sabato 10 aprile 2021) “A piccoli passi sto tornando a una vita normale”. Inizia così il post pubblicato da Gianni Morandi su Facebook. L’artista è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero d’urgenza quasi un mese fa a causa di una brutta ustione che lo ha colpito nelle mani e nelle gambe. “Mi aiuta Anna, mia moglie, mi aiutano le giornate primaverili, la natura, la musica e la consapevolezza di aver avuto un grave incidente ma di averla scampata bella, ho rischiato conseguenze ben più gravi ma qualcuno dal cielo mi ha messo una Mano sulla testa. Mi ritengo veramente fortunato”, aggiunge sottolineando: “Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l’uso della Mano destra che è stata gravemente danneggiata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela”. “Grazie a tutte ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) “A piccoli passi sto tornando a una vita normale”. Inizia così il post pubblicato dasu Facebook. L’artista è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero d’urgenza quasi un mese fa a causa di una brutta ustione che lo ha colpito nelle mani e nelle gambe. “Mi aiuta Anna, mia moglie, mi aiutano le giornate primaverili, la natura, la musica e la consapevolezza di aver avuto un grave incidente ma di averla scampata bella, ho rischiato conseguenze ben più gravi ma qualcuno dal cielo mi ha messo unasulla testa. Mi ritengo veramente fortunato”, aggiunge sottolineando: “Adesso dovrò affrontare laper recuperare l’uso dellache è stata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela”. “Grazie a tutte ...

