Gianni Morandi confessa: “La mano destra è gravemente danneggiata” (Di sabato 10 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Gianni Morandi dopo l’uscita dall’ospedale per il grave incidente avuto. Il primo bicchiere di vino dopo un mese di ospedale come ha confessato Gianni MorandiCome sappiamo il grandissimo cantante e super amato Gianni Morandi è stato vittima di un bruttissimo incidente nella sua abitazione. Cerchiamo di capire come sta effettivamente appena è uscita dall’ospedale dopo circa un mese. Gianni Morandi e le sue condizioni Una volta uscito, finalmente dall’ospedale la sua vita sta iniziando nuovamente a prendere forma, ovviamente con molta lentezza. Gianni ancora, ovviamente, non è in perfetta forma ma sicuramente ci vorrà ancora del tempo prima che tutto ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamentedopo l’uscita dall’ospedale per il grave incidente avuto. Il primo bicchiere di vino dopo un mese di ospedale come hatoCome sappiamo il grandissimo cantante e super amatoè stato vittima di un bruttissimo incidente nella sua abitazione. Cerchiamo di capire come sta effettivamente appena è uscita dall’ospedale dopo circa un mese.e le sue condizioni Una volta uscito, finalmente dall’ospedale la sua vita sta iniziando nuovamente a prendere forma, ovviamente con molta lentezza.ancora, ovviamente, non è in perfetta forma ma sicuramente ci vorrà ancora del tempo prima che tutto ...

