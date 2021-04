Ghost of Tsushima, arriva il film: avviata produzione (Di sabato 10 aprile 2021) Sony Pictures e PlayStation Productions stanno sviluppando un adattamento cinematografico del gioco d’azione e avventura di grande successo Ghost of Tsushima, con Chad Stahelski come regista. Il gioco ha recentemente superato un enorme traguardo di vendita di oltre 6,5 milioni di copie dal suo debutto a luglio 2020. Il gioco è sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment ed è incentrato sul guerriero samurai Jin Sakai, l’ultimo membro sopravvissuto del suo clan, che deve mettere da parte le tradizioni che lo hanno plasmato come guerriero per condurre una guerra non convenzionale per il libertà di Tsushima. Stahelski, Alex Young e Jason Spitz stanno producendo attraverso la loro compagnia 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash e Carter Swan produrranno per conto di PlayStation Productions. ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 aprile 2021) Sony Pictures e PlayStation Productions stanno sviluppando un adattamento cinematografico del gioco d’azione e avventura di grande successoof, con Chad Stahelski come regista. Il gioco ha recentemente superato un enorme traguardo di vendita di oltre 6,5 milioni di copie dal suo debutto a luglio 2020. Il gioco è sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment ed è incentrato sul guerriero samurai Jin Sakai, l’ultimo membro sopravvissuto del suo clan, che deve mettere da parte le tradizioni che lo hanno plasmato come guerriero per condurre una guerra non convenzionale per il libertà di. Stahelski, Alex Young e Jason Spitz stanno producendo attraverso la loro compagnia 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash e Carter Swan produrranno per conto di PlayStation Productions. ...

