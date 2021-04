GF Vip, Pierpaolo ha mentito? La versione di Giulia Salemi (Di sabato 10 aprile 2021) Da quanto emerso da una recente intervista di Giulia Salemi, uno dei finalisti del GF Vip avrebbe mentito. Si tratta di Pierpaolo Pretelli, tra i concorrenti di quest’ultima edizione del reality e fidanzato dell’influencer italo-persiana. A smentire le parole dell’ex velino, sarebbe stata proprio la versione raccontata dalla sua ragazza. LA SMENTITA DI Giulia – Ospite L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Da quanto emerso da una recente intervista di, uno dei finalisti del GF Vip avrebbe. Si tratta diPretelli, tra i concorrenti di quest’ultima edizione del reality e fidanzato dell’influencer italo-persiana. A smentire le parole dell’ex velino, sarebbe stata proprio laraccontata dalla sua ragazza. LA SMENTITA DI– Ospite L'articolo

Advertising

greg_come : @Ale13199 Hanno 8 anni, non possono di certo sapere che Elisabetta Gregoraci era l’unica vera vip al GFvip. Per lor… - infoitcultura : Gf Vip 5, Andrea Zelletta parla del rapporto con Pierpaolo Pretelli - serenitybxxch : #Gfvip 5, Andrea Zelletta si apre sul distacco da Pierpaolo Pretelli: fine di un'amicizia? - IsaeChia : #GfVip 5, Andrea Zelletta sul rapporto con Pierpaolo Pretelli: “Non ci sentiamo da un mese, forse c’entra la mia ri… - infoitcultura : GF Vip, Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli non più amici? E’ stata la Salemi -