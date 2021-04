Gentiloni | “Stop al patto di stabilità anche nel 2022”

(Di sabato 10 aprile 2021) Il commissario Ue per l'Economia:«Cautela per chi ha debito alto ma non si possono ritirare le misure di sostegno»

E' probabile che loal Patto di stabilità prosegua anche nel 2022". "L'accelerazione dei piani ... come il governo italiano, è fondamentale" per la ripresa dell'economia" aggiunge. "...Un'emergenza, quella creata nel nostro Paese, che costrinse il governoa provare a ... che ha previsto soldi al governo di Tripoli in cambio delloalle partenze. Un reportage della ...E' probabile che lo stop al Patto di stabilità prosegua anche nel 2022". "L'accelerazione dei piani vaccinali, su cui tutti i governi sono impegnati, come il governo italiano, è fondamentale" per la ...Le politiche economiche devono rimanere di sostegno nel 2021 e 2022: è molto probabile che lo stop al Patto prosegua anche nel 2022», ha sottolineato il commissario europeo per gli Affari economici, ...