Gelate, Confagricoltura chiede alla Regione lo stato di calamità: Danni per milioni di euro (Di sabato 10 aprile 2021) "Abbiamo chiesto ieri mattina ai servizi preposti dell'assessorato Agricoltura della Regione Campania di attivare i sopralluoghi per verificare se ci sono i presupposti per richiedere al ministero delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali la 'declaratoria' di eccezionalità dei Danni inferti alle coltivazioni dalle Gelate notturne che hanno interessato i comuni a Nord della provincia di Napoli il 7 e l'8 aprile scorsi." Così Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Napoli a seguito dei primi riscontri di quella che si prospetta come una vera e propria calamità naturale, visto che il calo termico ha colpito un'area interessata nelle scorse settimane da temperature elevate e dal conseguente risveglio vegetativo delle coltivazioni legnose e dal conseguente trapianto in ...

