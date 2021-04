Gela | furti alla mensa dell’ospedale | 24mila euro in 2 mesi

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 10 aprile 2021) 500di materiale alimentare in 2, per un valore di circa. Oltre a danneggiamenti e misure igieniche non sempre rispettate. Tra gli indagati, c’è anche il cappellano della struttura di Caposoprano. Gli episodi contestati sono stati accertati grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza. Gli indagati, in tutto 35, avevano trasformato lain una sorta di supermarket. Prendevano gli alimenti, e li portavano a casa. Nello specifico, gli indagati in maniera sistematica trasportavano all’esterno della cucinai prodotti nascondendoli all’interno di sacchi di plastica di colore nero, in modo da farli facilmente confondere con normali sacchi dei rifiuti, al fine di poter rubare. Coinvolti nei ...