Gazzetta | “Osimhen è stato sfortunato o il Napoli ha speso troppo per lui?”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 aprile 2021) Oltre ad esserel’acquisto più costoso della storia del(70 milioni, in realtà 50),può essere annoverato anche nella classifica degli acquisti sbagliati del club di De Laurentiis? Se lo chiede ladello Sport con Maurizio Nicita. In una città in cui la scaramanzia travalica la tradizione e diventa quasi scienza c’è bisogno di capire se Victorè solo un ragazzo– e dunque può bastare un rito contro il malocchio – oppure quei milioni investiti da Aurelio De Laurentiis per il suo acquisto più costoso in 16 anni sono stati troppi. Il presidente, collezionista di corni e amuleti, forse si sta ponendo pureil quesito.guadagna 4 milioni netti che però grazie alle agevolazioni fiscale al ...