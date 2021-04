Gaia Lucariello ricoverata allo Spallanzani: le condizioni della moglie di Inzaghi (Di sabato 10 aprile 2021) Gaia Lucariello ricoverata allo Spallanzani a causa del Covid 19: la moglie di mister Inzaghi è in ospedale Dopo aver contratto il Covid-19 nei giorni scorsi, è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma, come spiega Il Messaggero. La moglie di Simone Inzaghi è in ospedale per una sospetta polmonite. Asintomatico, invece, il marito e tecnico della Lazio Inzaghi. Lady Inzaghi, come ha raccontato nei giorni scorsi, si è resa conto di aver contratto il virus in seguito ad alcuni sintomi: dopo vari test rapidi negativi, il molecolare ha dato esito positivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021)a causa del Covid 19: ladi misterè in ospedale Dopo aver contratto il Covid-19 nei giorni scorsi, è statadi Roma, come spiega Il Messaggero. Ladi Simoneè in ospedale per una sospetta polmonite. Asintomatico, invece, il marito e tecnicoLazio. Lady, come ha raccontato nei giorni scorsi, si è resa conto di aver contratto il virus in seguito ad alcuni sintomi: dopo vari test rapidi negativi, il molecolare ha dato esito positivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Ansia in casa Simone #Inzaghi, la moglie Gaia #Lucariello ricoverata allo Spallanzani per #Covid - sportface2016 : Ansia in casa Simone #Inzaghi, la moglie Gaia #Lucariello ricoverata allo Spallanzani per #Covid - Sentimp1 : Forza Gaia Lucariello e forza Daniele De Rossi. Vincete questa partita. #COVID - Jessi___94 : RT @iuiu87: Gaia Lucariello, moglie di Mister Simone Inzaghi, ricoverata allo spallanzani #lazio #covid - DocThomas : RT @iuiu87: Gaia Lucariello, moglie di Mister Simone Inzaghi, ricoverata allo spallanzani #lazio #covid -