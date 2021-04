Gagarin | il bacio alla Lollobrigida e la corsa allo Spazio

(Di sabato 10 aprile 2021) La narrazione ufficiale lo descriveva come una persona timida e coraggiosa. In realtà si dice che sia stato un vero rubacuori Yurije del suocon Ginasi parlò a lungo a Mosca. Ma oltre ai primati terrestri, il primo uomo nelloovviamente collezionò diversi record stellari. Il 12 aprile 1961, alle 9 e 7 minuti ora di Mosca, la sonda Vostok con a bordo il pilota-cosmonauta Yuri Alekseevich fu lanciata dal cosmodromo di Baikonur, nell'ra Unione Sovietica.Solo 108 minuti dopo, il cosmonauta è atterrato vicino al villaggio di Smelovka nella regione di Saratov. Il primo volo di un essere umano nellodurò quindi meno di due ore: rispetto ai voli moderni sembra ben poca cosa, ma 60 anni or sono quei 108 minuti erano destinati a diventare stellari ...

