Fotografi | è morta Alice Springs | l' altra metà del grande Helmut Newton**

(Di sabato 10 aprile 2021) Berlino, 10 apr. - (Adnkronos) - La fotografa e attrice australiana June Newton, conosciuta anche con lo pseudonimo di, celebre autrice di ritratti e scatti di moda, èieri, venerdì 9 aprile, nella sua casa di Monte Carlo, nel Principato di Monaco, all'età di 97 anno. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla FondazioneNewton di Berlino. Era stata la moglie delfotografo tedesco naturalizzato statunitenseNewton (1920-2004). Era nata come June Browne a Melbourne, in Australia, il 3 giugno 1923. Da giovane era unaappassionata di teatro e cambiò nome in June Brunell perchè c'era già un'attrice di Melbourne che si chiamava June Brown; aveva ricevuto il premio Erik Kuttner come miglior ...