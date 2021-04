Foto di Kandovan | l’antico villaggio iraniano scavato nella roccia

(Di sabato 10 aprile 2021) Sembra uscito da una fiaba, ila nord dell’Iran noto come: oggi ci vivono poche centinaia di persone, in abitazioni ricavate dalle rocce più di 600 anni fa Nelle remote lande nord-occidentali dell’Iran, vicinissimo al confine con l’Uzbekistan, si trova un antico. La sua storia, raccontano gli abitanti, inizia circa 600 anni fa, quando alcune popolazioni della Corasmia – l’attuale regione uzbeka del Khw?rizm – in fuga dall’esercito dei mongoli, cercarono rifugio in questi comignoli erosi dagli agenti atmosferici e facilmente plasmabili. Qui, con pazienza e impegno, gli uomini hannoi pinnacoli piramidali dilavica, frutto dell’eruzione di un ...

A trenta chilometri da Tabriz, ho scoperto un'altra Matera: si chiama Kandovan, è un piccolo paese ... Nella gallery sopra alcune foto scattate da Gabriele Rubini in Iran