Formazioni ufficiali Udinese Torino | Llorente sfida Belotti

(Di sabato 10 aprile 2021) Ledimatch valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra;. Allenatore: Luca Gotti.(3-4-1-2): Milinkovic Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria,. Allenatore: Davide Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

UDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti TORINO (3 - 4 - 1 - 2): Milinkovic - ...PROBABILIAVELLINO BARI Le probabilidella sfida tra Avellino e Bari ... dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quoteche sono state fornite. Il ...Udinese e Torino si preparano a scendere in campo alle ore 20:45 per il terzo anticipo della 30esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ...La diretta TV di Udinese-Torino, partita valida per il 30° turno del campionato di Serie A 2020/21, sarà trasmessa su DAZN. La diretta streaming dal Friuli inizierà alle ore 20:45. La diretta TV di Ud ...