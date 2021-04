Formazioni ufficiali Parma Milan | Rebic titolare | c’è Pellè

(Di sabato 10 aprile 2021) Ledimatch valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellé, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.(4-2-3-1): Donnarumma, Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Dalot; Kessie, Bennacer;, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Krunic, Tonali, Meite, Castillejo, Hauge, Brahim Diaz, Rafael Leao, Mandzukic. Allenatore: Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

