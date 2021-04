Formazioni ufficiali Crystal Palace-Chelsea: Premier League 2020/2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Le Formazioni ufficiali di Crystal Palace-Chelsea, match della trentunesima giornata di Premier League 2020/2021. Ultimi sette giorni a due facce per i blues di Tuchel: da un lato la debacle casalinga contro il WBA, dall’altro la vittoria in Champions League contro il Porto. Per chiudere tra le prime quattro, però, è importante vincere anche in campionato ed i tre punti che mette in palio il match di Selhurst Park non possono sfuggire. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 10 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali: Crystal Palace: In attesa Chelsea: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Ledi, match della trentunesima giornata di. Ultimi sette giorni a due facce per i blues di Tuchel: da un lato la debacle casalinga contro il WBA, dall’altro la vittoria in Championscontro il Porto. Per chiudere tra le prime quattro, però, è importante vincere anche in campionato ed i tre punti che mette in palio il match di Selhurst Park non possono sfuggire. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 10 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le: In attesa: In attesa SportFace.

