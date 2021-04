Fontana: “Faremo un’estate da liberi, ma la gente è confusa. Governo rassicuri su vaccino AstraZeneca” (Di sabato 10 aprile 2021) “Se arriveranno i vaccini, arriveremo a 150mila vaccinazioni al giorno: siamo nelle condizioni per dire che potremo fare un’estate da liberi”. A parlare è Attilio Fontana al termine di alcune visite presso i centri vaccinali lombardi. Lunedì 12 aprile, dopo un mese in rosso, la Lombardia torna in fascia arancione, il presidente Fontana dice che si inizia a vedere la “luce in fondo al tunnel” e invita i lombardi a non “bruciare” questa opportunità con comportamenti che potrebbero rapidamente farli tornare indietro. Il Governatore fa capire che tutto dipende dalle forniture di vaccini: “Ovviamente – precisa – se non ci sono i vaccini che ci hanno promesso, non possiamo raggiungere i nostri obiettivi”. Quindi conferma quanto già annunciato nei giorni scorsi. E cioè che “domani sicuramente gli ottantenni avranno ricevuto ... Leggi su tpi (Di sabato 10 aprile 2021) “Se arriveranno i vaccini, arriveremo a 150mila vaccinazioni al giorno: siamo nelle condizioni per dire che potremo fareda”. A parlare è Attilioal termine di alcune visite presso i centri vaccinali lombardi. Lunedì 12 aprile, dopo un mese in rosso, la Lombardia torna in fascia arancione, il presidentedice che si inizia a vedere la “luce in fondo al tunnel” e invita i lombardi a non “bruciare” questa opportunità con comportamenti che potrebbero rapidamente farli tornare indietro. Il Governatore fa capire che tutto dipende dalle forniture di vaccini: “Ovviamente – precisa – se non ci sono i vaccini che ci hanno promesso, non possiamo raggiungere i nostri obiettivi”. Quindi conferma quanto già annunciato nei giorni scorsi. E cioè che “domani sicuramente gli ottantenni avranno ricevuto ...

