Fonseca: “Futuro? Adesso penso solo alla Roma. Smalling assente, Mkhitaryan partirà dalla panchina” (Di sabato 10 aprile 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bologna: queste le dichiarazioni del tecnico portoghese dei capitolini. Sulle differenze tra Serie A e Europa League: “Sono due competizioni diverse. Come ho detto prima dell’Ajax, siamo sempre stati tra i primi quattro in classifica e dobbiamo dire che ci sono venuti a mancare giocatori importanti e abbiamo perso i primi posti. Il campionato è una competizione lunga, con molte partite, in Europa ci sono match a eliminazione diretta. Questa è la verità, in una competizione lunga si può sbagliare di più e se mancano giocatori è difficile”. Sul Bologna: “I giocatori sanno che la prossima partita è sempre la più importante. Devono capire che vincere col Bologna è importantissimo”. Sul Futuro: “Il mio Futuro non è importante, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Paulo, tecnico della, ha parlatovigilia della sfida contro il Bologna: queste le dichiarazioni del tecnico portoghese dei capitolini. Sulle differenze tra Serie A e Europa League: “Sono due competizioni diverse. Come ho detto prima dell’Ajax, siamo sempre stati tra i primi quattro in classifica e dobbiamo dire che ci sono venuti a mancare giocatori importanti e abbiamo perso i primi posti. Il campionato è una competizione lunga, con molte partite, in Europa ci sono match a eliminazione diretta. Questa è la verità, in una competizione lunga si può sbagliare di più e se mancano giocatori è difficile”. Sul Bologna: “I giocatori sanno che la prossima partita è sempre la più importante. Devono capire che vincere col Bologna è importantissimo”. Sul: “Il mionon è importante, ...

