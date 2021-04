“Folle e suicida” | l’ennesima challenge di Tik Tok riguarda l’acqua fritta

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 10 aprile 2021) Tik Tok è per antonomasia il social dei giovani, ma anche quello delle folli sfide, quelli che solo utenti troppo giovani possono avere l’ardire di affrontare, forse per via dell’incoscienza dell’età. Il nuovo trend, definito “”, è la replica di una ricetta dello chef Jonathan Marcus, che in verità voleva fare qualcosa di unico e irripetibile. LEGGI ANCHE => Dodicenne trovato morto dai genitori: ha partecipato al ‘Suicide Tik Tok’ La ricetta del disastro Su Tik Tok gira il video di una ricetta molto pretenziosa e che presuppone tante conoscenze culinarie e troppe conoscenze di chimica di base, che l’utenza media del social probabilmente non possiede. Se si mescolacon dell’alginato di si formerà un sfera semi-solida di acqua, dalla consistenza gelatinosa, che poi si ...