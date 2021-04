Fiorentina, Vlahovic: «Ribery è un esempio. Futuro? Vediamo in estate» (Di sabato 10 aprile 2021) La Fiorentina vede nel suo Futuro Dusan Vlahovic ma Vlahovic vede nel suo Futuro la Fiorentina? Dusan Vlahovic ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato del presente alla Fiorentina e del suo Futuro. IBRA – «Mi ha impressionato la dedica: ‘In bocca al lupo per tutto, ti auguro il meglio’. L’ha scritta in serbo, la mia lingua. È stato unico». Ribery – «Uno dei più forti degli ultimi 20 anni. Un esempio. Guardandolo, mi sono detto: ‘Amico svegliati, qui non ci siamo’». HAALAND – «Sarò presuntuoso ma col lavoro duro e la testa giusta posso arrivare anche io. Haaland lo guardo, cerco di capire come si muove, come finalizza. Però poi mi concentro sui miei punti forti e su quelli deboli. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Lavede nel suoDusanmavede nel suola? Dusanha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato del presente allae del suo. IBRA – «Mi ha impressionato la dedica: ‘In bocca al lupo per tutto, ti auguro il meglio’. L’ha scritta in serbo, la mia lingua. È stato unico».– «Uno dei più forti degli ultimi 20 anni. Un. Guardandolo, mi sono detto: ‘Amico svegliati, qui non ci siamo’». HAALAND – «Sarò presuntuoso ma col lavoro duro e la testa giusta posso arrivare anche io. Haaland lo guardo, cerco di capire come si muove, come finalizza. Però poi mi concentro sui miei punti forti e su quelli deboli. ...

