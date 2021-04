Fiorentina, i convocati per l’Atalanta: out Ribery e altri tre (Di sabato 10 aprile 2021) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match contro l’Atalanta: assenti Ribery, Pulgar, Igor e Kokorin La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match contro l’Atalanta. Assenti Ribery, Pulgar, Igor e Kokorin. PORTIERI: Dragowski, Rosati, TerraccianoDIFENSORI: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Pezzella, Ponsi, VenutiCENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Borja ValeroATTACCANTI: Kouamé, Munteanu, Vlahovic L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Laha diramato la lista deiper il match contro: assenti, Pulgar, Igor e Kokorin Laha diramato la lista deiper il match contro. Assenti, Pulgar, Igor e Kokorin. PORTIERI: Dragowski, Rosati, TerraccianoDIFENSORI: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Pezzella, Ponsi, VenutiCENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Borja ValeroATTACCANTI: Kouamé, Munteanu, Vlahovic L'articolo proviene da Calcio News 24.

