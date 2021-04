Fiorentina - Atalanta | l' orario e dove vederla in televisione

(Di sabato 10 aprile 2021) Tutto pronto per, match della Viola per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Appuntamento allo stadio Artemio Franchi, desolatamente vuoto per le norme ...

Tutto pronto per, match della Viola per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Appuntamento allo stadio Artemio Franchi, desolatamente vuoto per le norme anti - coronavirus, ...Domani: Inter - Cagliari ; Juventus - Genoa ; Sampdoria - Napoli ; Verona - Lazio ; Roma - Bologna ;. Lunedì Benevento - Sassuolo . Alle 15 Spezia - Crotone: 3 - 2 . Gol ed ...Firenze, 10 aprile 2021 - Tutto pronto per Fiorentina-Atalanta, match della Viola per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Appuntamento allo stadio Artemio Franchi, desolatament ...Siamo in una fase importantissima, ma non così decisiva", è stata la risposta di mister Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa concessa alla vigilia di Fiorentina-Atalanta e anche a 8 giorni ...