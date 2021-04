Finanziare gli ordini dei clienti se non si ha liquidità: ecco uno strumento utile per le Pmi (Di sabato 10 aprile 2021) Avete ricevuto un ordine importante da un cliente di elevato standing e non avete la liquidità necessaria per mettere in piedi le operazioni necessarie (per esempio acquisto materiali, investimenti, eccetera) per soddisfarlo? Nel nostro viaggio delle ultime settimane nel mondo degli strumenti di finanza alternativa per le piccole imprese, dobbiamo ora soffermarci sul Purchase Order Finance (Pof), una soluzione innovativa tra le più interessanti nel panorama della Supply Chain Finance, ovvero quell’insieme di soluzioni che consentono a un’impresa di Finanziare il proprio Capitale Circolante facendo leva sul ruolo che essa ricopre all’interno della “catena di fornitura” in cui opera e delle relazioni con gli altri attori della filiera. Oggi assistiamo sempre più spesso ad iniziative verticali a sostegno delle Piccole e Medie Imprese (Pmi) di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Avete ricevuto un ordine importante da un cliente di elevato standing e non avete lanecessaria per mettere in piedi le operazioni necessarie (per esempio acquisto materiali, investimenti, eccetera) per soddisfarlo? Nel nostro viaggio delle ultime settimane nel mondo degli strumenti di finanza alternativa per le piccole imprese, dobbiamo ora soffermarci sul Purchase Order Finance (Pof), una soluzione innovativa tra le più interessanti nel panorama della Supply Chain Finance, ovvero quell’insieme di soluzioni che consentono a un’impresa diil proprio Capitale Circolante facendo leva sul ruolo che essa ricopre all’interno della “catena di fornitura” in cui opera e delle relazioni con gli altri attori della filiera. Oggi assistiamo sempre più spesso ad iniziative verticali a sostegno delle Piccole e Medie Imprese (Pmi) di un ...

