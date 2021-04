Finale Sonego-Djere in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Lorenzo Sonego affronta Laslo Djere nella Finale dell’Atp 250 di Cagliari. Il torinese ha battuto soffrendo l’americano Taylor Fritz e ora scende in campo per conquistare il suo secondo titolo Atp dopo quello di Antalya su erba. Il serbo ha dimostrato un livello di gioco alto, battendo in serie Lorenzo Musetti e il georgiano Basilashvili. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena domenica 11 aprile, dalle ore 13:00 italiane. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in diretta. Gli ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Lorenzoaffronta Laslonelladell’Atp 250 di. Il torinese ha battuto soffrendo l’americano Taylor Fritz e ora scende in campo per conquistare il suo secondo titolo Atp dopo quello di Antalya su erba. Il serbo ha dimostrato un livello di gioco alto, battendo in serie Lorenzo Musetti e il georgiano Basilashvili. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena domenica 11 aprile, dalle ore 13:00 italiane. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in. Gli ...

