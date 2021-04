Filippo | il principe amante dei motori e della guida veloce

(Di sabato 10 aprile 2021) Per gli inglesi Sua Altezza Reale il, Duca di Edimburgo, era ciò che si definisce un "petrolhead", letteralmente "appassionato di benzina", ossia grandedei, in tutto e ...

... voleva tornare al castello dove la madre Alice era nata nel 1885 alla presenza della regina Vittoria", dice da Londra al Corriere lo storico, amico di famiglia del, Hugo Vickers. E ...Per gli inglesi Sua Altezza Reale il, Duca di Edimburgo, era ciò che si definisce un "petrolhead", letteralmente "appassionato di benzina", ossia grande amante dei motori, in tutto e per tutto. La sua collezione di auto ...La Bbc ha interrotto tutti i suoi programmi per annunciare in diretta la notizia che i sudditi britannici non avrebbero mai voluto ricevere, quella della morte del 99enne principe Filippo. L’emittente ...(LaPresse) Poche persone si sono radunate al Castello di Windsor – una delle residenze della Royal Family – all'indomani della morte del principe Filippo di Ediumburgo, il consorte della Regina Elisab ...