FIFA 21: Nuovo Kick Off Glitch rischia di alterare l'andamento della FUT Champions Weekend League (Di sabato 10 aprile 2021) Nelle ultime ore sul web sono arrivate innumerevoli segnalazioni riguardanti un Nuovo Kick off Glitch introdotto probabilmente con l'ultima patch correttiva, in FIFA 21. L'ennesimo problema che va ad alterare l'esperienza di gioco dei numerosi fan della serie. Dopo lo scandalo del mercato nero delle Icon Prime Moments e lo smistamento errato di contenuti extra ad alcuni account questo Nuovo problema scatena l'ennesima bufera sulla software house canadese. Insomma una stagione poco fortunata per FIFA 21 e la popolare modalità FUT. A quanto pare con l'ultima patch correttiva è stato introdotto un Nuovo Kick off Glitch che sta alterando l'andamento delle partite

