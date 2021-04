Festeggia il compleanno nel bosco, accade a Gaggiolo, intervento della guardia di finanza (Di sabato 10 aprile 2021) Una festa di compleanno in piena regola quella organizzata tra i boschi di Gaggiolo, tra grigliata e bibite, il mancato rispetto delle norme anti-Covid Festa di compleanno abusiva nei boschi di Gaggiolo: violazione delle norme anti-Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Una festa diin piena regola quella organizzata tra i boschi di, tra grigliata e bibite, il mancato rispetto delle norme anti-Covid Festa diabusiva nei boschi di: violazione delle norme anti-Covid su Notizie.it.

