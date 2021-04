F1, Nico Rosberg: “Red Bull ha la macchina più veloce al momento. Verstappen favorito ad Imola” (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo due weekend di riposo, il Circus sta per tornare protagonista nel prossimo fine settimana con il secondo round stagionale del Mondiale di F1, in programma ad Imola da venerdì 16 a domenica 18 aprile. Il circuito italiano si appresta ad ospitare un Gran Premio per il secondo anno consecutivo, con la speranza di poter rientrare definitivamente nel calendario. Grande attesa quindi per assistere ad un nuovo capitolo della battaglia tra Mercedes e Red Bull, dopo lo splendido duello di Sakhir vinto da Lewis Hamilton in maniera rocambolesca su Max Verstappen. “La Red Bull ha la macchina più veloce al momento, il che rende tutto ancora più entusiasmante. Il team di Milton Keynes ha un vantaggio in questo momento. Ora c’è da vedere come Hamilton e la ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo due weekend di riposo, il Circus sta per tornare protagonista nel prossimo fine settimana con il secondo round stagionale del Mondiale di F1, in programma adda venerdì 16 a domenica 18 aprile. Il circuito italiano si appresta ad ospitare un Gran Premio per il secondo anno consecutivo, con la speranza di poter rientrare definitivamente nel calendario. Grande attesa quindi per assistere ad un nuovo capitolo della battaglia tra Mercedes e Red, dopo lo splendido duello di Sakhir vinto da Lewis Hamilton in maniera rocambolesca su Max. “La Redha lapiùal, il che rende tutto ancora più entusiasmante. Il team di Milton Keynes ha un vantaggio in questo. Ora c’è da vedere come Hamilton e la ...

