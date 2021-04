F1, George Russell: “Mercedes molto sensibile al vento in Bahrain, come la Williams” (Di sabato 10 aprile 2021) Il primo weekend di gara stagionale del Mondiale di Formula Uno 2021 è andato in archivio ed è già arrivato il momento di proiettarci al prossimo appuntamento, in programma ad Imola da venerdì 16 a domenica 18 aprile. Si profila una nuova battaglia per la vittoria tra Mercedes e Red Bull, due team che possono vantare un margine di sicurezza molto ampio nei confronti della concorrenza. La scuderia campione del mondo in carica, nonostante il successo a Sakhir di Lewis Hamilton, ha fatto più fatica del previsto perdendo di fatto il vantaggio prestazionale dell’ultima annata nei confronti della casa austriaca. George Russell, pilota della Williams in orbita Mercedes, ha evidenziato recentemente una delle possibili cause delle difficoltà accusate in Bahrain dalle Frecce ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Il primo weekend di gara stagionale del Mondiale di Formula Uno 2021 è andato in archivio ed è già arrivato il momento di proiettarci al prossimo appuntamento, in programma ad Imola da venerdì 16 a domenica 18 aprile. Si profila una nuova battaglia per la vittoria trae Red Bull, due team che possono vantare un margine di sicurezzaampio nei confronti della concorrenza. La scuderia campione del mondo in carica, nonostante il successo a Sakhir di Lewis Hamilton, ha fatto più fatica del previsto perdendo di fatto il vantaggio prestazionale dell’ultima annata nei confronti della casa austriaca., pilota dellain orbita, ha evidenziato recentemente una delle possibili cause delle difficoltà accusate indalle Frecce ...

