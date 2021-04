Excalibur | i 40 anni del film che cambiò il genere fantasy

Leggi su movieplayer

(Di sabato 10 aprile 2021) Il 10 aprile 1981 usciva per la prima volta in sala ildi John Boorman, capace di stregare una generazione e cambiare per sempre uncinematografico Era il 10 aprile 1981 quando la stampa raccoglieva le prime impressioni fuori dai cinema americani dove gli spettatori si erano accalcati per vedere quelche arrivava forte di una promessa fatta di mistero e avventura, di qualcosa di totalmente diverso da ciò che in queglila settima arte proponeva al pubblico. Era un'epoca di grandi titoli, da Alien ad Apocalypse Now, da Star Wars a Interceptor. La fantascienza dominava incontrastata.di John Boorman era, ed è ancora oggi, qualcosa di assolutamente unico non solo nel panoramama anche nella storia del cinema di questi ultimi …