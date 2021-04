Everton, Ancelotti allontana Koulibaly: “In difesa siamo già coperti” (Di sabato 10 aprile 2021) Da tempo in quel di Napoli si parla di una possibile cessione di Kalidou Koulibaly. Nell’ultimo periodo in particolare insistenti voci volevano il difensore senegalese tornare a lavorare sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti, approdando dunque all’Everton. A liquidare però i vari rumors ci ha pensato lo stesso tecnico ex Napoli, il quale in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Da tempo in quel di Napoli si parla di una possibile cessione di Kalidou. Nell’ultimo periodo in particolare insistenti voci volevano il difensore senegalese tornare a lavorare sotto la guida tecnica di Carlo, approdando dunque all’. A liquidare però i vari rumors ci ha pensato lo stesso tecnico ex Napoli, il quale in L'articolo

Advertising

MondoNapoli : Ancelotti: 'Koulibaly all'Everton? Ho bei ricordi di lui, ma vi spiego come stanno le cose' -… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #ancelotti Everton, Ancelotti spegne le voci su Koulibaly: “Siamo… - cn1926it : #Everton, #Ancelotti: “#Koulibaly buon giocatore e amico, ma siamo coperti in difesa per il futuro” - BombeDiVlad : ???? #Everton, #Ancelotti allontana i rumors su #Koulibaly ?? Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa… - tuttonapoli : Everton, Ancelotti: 'Koulibaly? E' un amico, ma siamo coperti con 4 centrali giovani' -