Eurovision | Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi commenteranno la finale

Leggi su dilei

(Di sabato 10 aprile 2021) Si avvicina l’appuntamento con l’Song Contest, concorso canoro internazionale che quest’anno andrà in scena il 18, 20 e 22 maggio dal centro congressi Ahoy Rotterdam. Si tratta della 65esima edizione della manifestazione, uno dei programmi televisivi più longevi dopo il Festival di Sanremo, che si è fermata solo nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Quest’anno a rappresentare l’Italia ci saranno i Maneskin con il brano Zitti e buoni, i vincitori dell’ultima edizione di Sanremo. Ad accompagnare gli spettatori di Rai 1 nel corso della, che è prevista per il 22 maggio, saranno due personaggi molto amati:in diretta da Roma, che raccolgono l’eredità di Federico Russo e Flavio Insinna, commentatori nelle edizioni precedenti. Per ...