Estrazione Million Day 10 aprile | diretta oggi numeri vincenti

Leggi su ck12

(Di sabato 10 aprile 2021)inlive diDay di102021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.DayNiente nuovi milionari ieri alDay, ma due sere fa grazie a una giocata plurima da 10 euro è arrivato a Milano il terzo milionario del mese. Sono così 162 i milionari da quando il gioco ha preso il via, a febbraio 2018, sedici solo da inizio 2021. Venerdì 2in Campania e il giorno dopo in Emilia-Romagna, due fortunati giocatori hanno vinto il premio da un milione di euro. Pronti come ogni sera a scoprire cosa accadrà? Cosa è successo nelle estrazioni di giovedì –> CLICCA QUIDayvincente 10In attesa ...