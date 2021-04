Essere consulente finanziario secondo Roberto Diomedi (Di sabato 10 aprile 2021) Il nostro destino è scritto fin dalla nascita, soprattutto assecondare la passione e l'attitudine che ci caratterizza possiamo farlo solo crescendo. Roberto Diomedi, di origine cagliaritana, ha costruito sulle sue potenzialità una prestigiosa carriera di successo. Oggi, all'età di 51 anni, racconta i suoi inizi fino all'ascesa di consulente finanziario e direttore di un'importante società finanziaria con sede a Dubai. Non sono sempre state rose e fiori quelle che ha incontrato lungo il suo cammino, ma gli hanno permesso di avere un grande bagaglio e di Essere in continua progettazione per la sua attività. I suoi natali sono semplici e genuini, dove in famiglia ci si aiuta e ci si protegge. Suo fratello e sua sorella sono stati fondamentali per la sua crescita, educazione e, soprattutto lo hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Il nostro destino è scritto fin dalla nascita, soprattutto assecondare la passione e l'attitudine che ci caratterizza possiamo farlo solo crescendo., di origine cagliaritana, ha costruito sulle sue potenzialità una prestigiosa carriera di successo. Oggi, all'età di 51 anni, racconta i suoi inizi fino all'ascesa die direttore di un'importante società finanziaria con sede a Dubai. Non sono sempre state rose e fiori quelle che ha incontrato lungo il suo cammino, ma gli hanno permesso di avere un grande bagaglio e diin continua progettazione per la sua attività. I suoi natali sono semplici e genuini, dove in famiglia ci si aiuta e ci si protegge. Suo fratello e sua sorella sono stati fondamentali per la sua crescita, educazione e, soprattutto lo hanno ...

