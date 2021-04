Essercisempre | La Polizia di Stato compie 169 anni FOTO E

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #Essercisempre Polizia

... in concomitanza con l'Anniversario della Fondazione e aderente al motto "" , ha ... prodigandosi affinché, a partire da oggi, ladi Stato di Pescara possa fornire il proprio ...Non sarà semplice ma ladi Stato sarà al fianco dei cittadini per onorare ancora una volta l'impegno di #! Frosinone, 10 aprile 2020Con una nota giunta in redazione, il questore Lucio Aprile ricorda che "mai come nell’anno trascorso dalla precedente ricorrenza a oggi il motto della celebrazione, Esserci sempre, è stato attuale.Hanno svolto il proprio servizio con la massima abnegazione, rappresentando sempreun punto di riferimento importante per il cittadino, a suffragio del motto della Polizia di Stato “Esserci Sempre”. A ...