Esmee Hawkey fuori da Iron Dames per una…medaglia

(Di sabato 10 aprile 2021) Nella European Le Mans Series scoppia il caso di. la lady inglese, da quest’anno, entra a far parte del progetto, la costola “femminile” del teamLynx di Andrea Piccini. Tuttavia, appena 24 ore fa, la squadra italiana supportata dalla Ferrari ha annunciato la separazione con la 23enne, con effetto immediato. Motivo? Si sarebbe iscritta con…la medaglia sbagliata! Cerchiamo di spiegare questa vicenda intricata ed a tratti imbarazzante in cui, tra le altre cose, è coinvolto anche un ex pilota di F1., cos’è questa storia della medaglia? Con il termine “medaglia” s’intende la classificazione del ranking della FIA, un sistema con cui si valuta l’esperienza dei piloti impegnati nelle gare di endurance. Le medaglie nello ...

Advertising

F1inGenerale_ : ELMS | Scandalo in casa Iron Dames: Esmee Hawkey estromessa con effetto immediato -

Ultime Notizie dalla rete : Esmee Hawkey

F1inGenerale

Ad una sola settimana di distanza dall'annuncio ufficiale ,è stata esclusa dalla line - up di Iron Lynx nell' Europea Le Mans Series. La ragazza britannica ha "fornito informazioni errate alla FIA attraverso il modulo di domanda obbligatorio" sul ...Si aggiungenell'europeo, in sostituzione proprio dell'americana. La Legge va nel Mondiale, la Hwakey per l'europeo La Legge, inizialmente assegnata all'ELMS, è ora invece parte della ...Ad una sola settimana di distanza dall’annuncio ufficiale, Esmee Hawkey è stata esclusa dalla line-up di Iron Lynx nell’Europea Le Mans Series. La ragazza britannica ha «fornito informazioni errate al ...Si cercano soluzioni per la ELMS. Colpo di scena in Iron Lynx: il contratto con Esmee Hawkey è stato risolto a causa dell'errata classificazione nella licenza FIA rilasciata alla britannica.