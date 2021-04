Esclusivo TPI: Calabria, le intercettazioni del sindaco di FdI che imbarazzano Meloni (Di sabato 10 aprile 2021) Non c’è pace per Fratelli D’Italia in Calabria. Sotto la gestione commissariale della deputata catanzarese Wanda Ferro si son susseguiti in due anni e mezzo una sequela di scandali e arresti di esponenti del partito sovranista che hanno mandato su tutte le furie e a più riprese la leader Giorgia Meloni. E con l’anno nuovo la solfa non pare proprio essere cambiata. Tra gennaio e febbraio scorso la Dda di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, nell’ambito dell’inchiesta denominata Eleo, ha inferto duri colpi alla ‘ndrangheta di Petilia Policastro, paese di 9mila persone del crotonese, effettuando 18 arresti “eccellenti”, tra cui quelli dei presunti esecutori dell’omicidio dell’allevatore Maurizio Vona, vittima di “lupara bianca” nel 2018. Di questa inchiesta ha particolarmente risentito anche la politica locale (e, di riflesso, regionale), dato che sono ... Leggi su tpi (Di sabato 10 aprile 2021) Non c’è pace per Fratelli D’Italia in. Sotto la gestione commissariale della deputata catanzarese Wanda Ferro si son susseguiti in due anni e mezzo una sequela di scandali e arresti di esponenti del partito sovranista che hanno mandato su tutte le furie e a più riprese la leader Giorgia. E con l’anno nuovo la solfa non pare proprio essere cambiata. Tra gennaio e febbraio scorso la Dda di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, nell’ambito dell’inchiesta denominata Eleo, ha inferto duri colpi alla ‘ndrangheta di Petilia Policastro, paese di 9mila persone del crotonese, effettuando 18 arresti “eccellenti”, tra cui quelli dei presunti esecutori dell’omicidio dell’allevatore Maurizio Vona, vittima di “lupara bianca” nel 2018. Di questa inchiesta ha particolarmente risentito anche la politica locale (e, di riflesso, regionale), dato che sono ...

