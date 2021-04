"Ergastolo ostativo? Il miglior modo di combattere la mafia è riaffermare lo Stato di diritto"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 aprile 2021) Arriverà tra pochi giorni la sentenza della Corte costituzionale sulla possibilità di concedere la liberazione condizionale agli ergastolani perche non hanno collaborato con la giustizia. Al vaglio della Consulta, l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che eragià in parte dichiarato incostituzionale nel 2019, nella parte in cui vietava la possibilità di concedere i permessi premio ai condannati per reati particolarmente gravi che non si fossero aperti a collaborazioni con lo. In quei giorni il clima era infuocato, esattamente come ora. I sostenitori di questa normativa - introdotta nei primi anni ’90, quando lacostituiva un’emergenza e locercava di dispiegare ogni sua forza per contrastarla - accusavano chi ne metteva in dubbio la costituzionalità di ...