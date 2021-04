ePrix Roma: ANGI tra i protagonisti della Formula E all’insegna dell’innovazione (Di sabato 10 aprile 2021) Nel week end la Formula E sbarca a Roma dove in programma ci saranno due sessioni di qualifica e due gare, un sabato 10 aprile e l’altra domenica 11 aprile. Il doppio appuntamento con l’E-Prix di Roma vedrà dunque impegnati piloti e monoposto elettriche sul circuito cittadino improntato nel quartiere dell’Eur: sarà qui dunque che avrà luogo il secondo round del mondiale elettrico 2020-2021 cominciato lo scorso marzo in Arabia Saudita. Una grande opportunità per il rilancio e l’immagine di Roma capitale, con la sindaca Virginia Raggi e il gotha delle istituzioni italiane che saranno presenti nel corso della manifestazione. Un’opportunità imperdibile anche per dare un grande segnale alla mobilità sostenibile e alla transizione ecologica, legata anche dal successo di queste iniziative che ogni anno ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 aprile 2021) Nel week end laE sbarca adove in programma ci saranno due sessioni di qualifica e due gare, un sabato 10 aprile e l’altra domenica 11 aprile. Il doppio appuntamento con l’E-Prix divedrà dunque impegnati piloti e monoposto elettriche sul circuito cittadino improntato nel quartiere dell’Eur: sarà qui dunque che avrà luogo il secondo round del mondiale elettrico 2020-2021 cominciato lo scorso marzo in Arabia Saudita. Una grande opportunità per il rilancio e l’immagine dicapitale, con la sindaca Virginia Raggi e il gotha delle istituzioni italiane che saranno presenti nel corsomanifestazione. Un’opportunità imperdibile anche per dare un grande segnale alla mobilità sostenibile e alla transizione ecologica, legata anche dal successo di queste iniziative che ogni anno ...

