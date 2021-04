ePrix Roma 2021 | ecco cosa ci ha detto Di Grassi

(Di sabato 10 aprile 2021) La prima gara dell’didella Formula E si è conclusa con la vittoria di Jean-Eric Vergne, ma tra i grandi protagonisti per la vittoria c’è stato anche Lucas di. Il pilota brasiliano di Audi, campione del campionato elettrico nel 2016-17, ha dichiarato nella nostra intervista che la macchina andava bene prima del guasto in gara. Lucas di: “Ci riproveremo domani” Lucas diè stato uno dei piloti che ambiva al successo dell’di, con tanti bellissimi sorpassi. Purtroppo a causa di un problema tecnico il pilota brasiliano si è ritirato mentre era in testa e nonostante questa beffa ha parlato con noi nell’area interviste del suo ritiro. Il pilota brasiliano proverà a rifarsi nella ...

Advertising

rtl1025 : ???? La #formulaE arriva a #Roma, sabato e domenica riflettori sulla prima tappa europea dell'#ePrix ??? di Raffaella… - SkySport : Formula E, E-Prix Roma: Vergne vince Gara-1. Sul podio anche Bird ed Evans #SkyMotori #ABBFormulaE #RomeEPrix… - Tuttipazziperi1 : Formula E: Nel caos dell'EUR Vergne vince Gara 1 nell'ePrix di Roma - motorboxcom : #FormulaE le parole dei protagonisti del primo dei due #RomeEPrix del weekend: Jean Eric #Vergne, Sam #Bird e Mitch… - Luca_Zunino : RT @quattroruote: #FormulaE, ePrix di Roma: vince la DS Techeetah di Vergne davanti alle due Jaguar --> -

Ultime Notizie dalla rete : ePrix Roma

Jean - Eric Vergne ha vinto il primo dei duediin programma per questo fine settimana nella Capitale. Il francese della DS Techeetah ha vissuto una giornata particolarmente movimentata: dopo aver rischiato di non poter prendere alle ...... come visto tutta oggi, è risultato molto selettivo quello di: tanti gli errori commessi dai ... ABB Formula E World Championship " Rome2021: risultati gara 1Nella prima gara dell'ePrix di Roma, Jean-Eric-Vergne conquista la prima vittoria stagionale. Secondo Sam Bird, seguito dal compagno di squadra Mitch Evans, fuori il poleman Stoffel Vandoorne. Al ...Dopo un anno di assenza, la Formula E è tornata in Italia con l’ePrix di Roma 2021. La terza gara del Campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche è stata superlativa e ricca di colpi di ...