Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele di Milano (Di sabato 10 aprile 2021) Emilio Fede è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex direttore del Tg4, 89 anni, a novembre era stato contagiato dal Coronavirus ed era stato ricoverato a Napoli, al Covid residence di Ponticelli, struttura per pazienti con sintomi leggeri. Poi si era ripreso. Stando a quanto si apprende, oggi è ricoverato in serie condizioni, probabilmente non per patologie legate al Covid. #EmilioFede ricoverato al San Raffaele da giorni, pare arrivato molto grave per patologia non legata a Covid. Oggi un pochino in ripresa, fanno sapere. E’ ricoverato nello stesso padiglione dove c’è anche Silvio ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021)inall’ospedale Sandi. L’ex direttore del Tg4, 89 anni, a novembre era stato contagiato dal Coronavirus ed era statoa Napoli, al Covid residence di Ponticelli, struttura per pazienti con sintomi leggeri. Poi si era ripreso. Stando a quanto si apprende, oggi èin serie, probabilmente non per patologie legate al Covid. #al Sanda giorni, pare arrivato molto grave per patologia non legata a Covid. Oggi un pochino in ripresa, fanno sapere. E’nello stesso padiglione dove c’è anche Silvio ...

