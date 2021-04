Emilio Fede ricoverato in “condizioni critiche” al San Raffaele di Milano per il coronavirus (Di sabato 10 aprile 2021) Emilio Fede sarebbe ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano, come trapela da fonti stampa. Il giornalista, 89 anni, ha contratto il coronavirus a dicembre a Napoli, ma la sua salute sarebbe ora peggiorata tanto da richiedere l’ospedalizzazione. Emilio Fede ricoverato in condizioni “critiche” Secondo Il Messaggero, Emilio Fede sarebbe ricoverato in “condizioni critiche” all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex conduttore del Tg4 sarebbe molto provato dal coronavirus, che ha contratto lo scorso dicembre e che lo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 aprile 2021)sarebbein graviall’ospedale Sandi, come trapela da fonti stampa. Il giornalista, 89 anni, ha contratto ila dicembre a Napoli, ma la sua salute sarebbe ora peggiorata tanto da richiedere l’ospedalizzazione.in” Secondo Il Messaggero,sarebbein “” all’ospedale Sandi. L’ex conduttore del Tg4 sarebbe molto provato dal, che ha contratto lo scorso dicembre e che lo ...

