Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano (Di sabato 10 aprile 2021) Emilio Fede è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex direttore del Tg4 ha 89 anni ed era stato contagiato dal Covid a dicembre. Ora le sue condizioni di salute sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021)in condizioni gravi all'ospedale Sandi. L'ex direttore del Tg4 ha 89 anni ed era stato contagiato dal Covid a dicembre. Ora le sue condizioni di salute sono ...

