Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano. “Sono caduto. Me la sono vista brutta” (video) (Di sabato 10 aprile 2021) Emilio Fede è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Il giornalista, 89 anni, aveva contratto il coronavirus. Si era fatto ricoverare a Napoli al residence dell’Ospedale del Mare, dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel del capoluogo campano. Adesso, secondo il Messaggero, le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate. Emilio Fede ricoverato per cause extra Covid Il motivo del ricovero dell’ex conduttore del Tg4, stavolta non sembrerebbe essere legato al Covid. “Ha quasi 90 anni, il suo fisico è provato”, trapela da chi gli sta vicino in queste ore. Quando fu contagiato dal Covid, trascorse la prima parte dell’isolamento in un hotel di Napoli, per poi essere ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021)è statoin gravi condizioni all’ospedale Sandi. Il giornalista, 89 anni, aveva contratto il coronavirus. Si era fatto ricoverare a Napoli al residence dell’Ospedale del Mare, dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel del capoluogo campano. Adesso, secondo il Messaggero, le sue condizioni di saluteimprovvisamente peggiorate.per cause extra Covid Il motivo del ricovero dell’ex conduttore del Tg4, stavolta non sembrerebbe essere legato al Covid. “Ha quasi 90 anni, il suo fisico è provato”, trapela da chi gli sta vicino in queste ore. Quando fu contagiato dal Covid, trascorse la prima parte dell’isolamento in un hotel di Napoli, per poi essere ...

